LPG'Lİ OTOMOBİLDE ‘PİKNİK TÜP' VURGUNU
Araçlarda kullanılan LPG ile dökme gaz arasındaki ÖTV farkı, yeni bir usulsüzlüğe kapı açtı. Bazı firmalar, dökme gazı LPG'li araçlara satmaya başladı. EPDK lisans iptallerine hazırlanıyor
Milyonlarca araç tarafından kullanılan LPG'de yeni bir vurgun oyunu ortaya çıktı. ÖTV'si daha yüksek olan otogaz ile tüplü ve dökme LPG arasındaki vergi farkı nedeniyle, aralarında bazı büyük oyuncuların da yer aldığı dağıtıcı şirketler, ocak tüplerinde kullanılmak üzere satılan ve piyasada dökme olarak bilinen gazı, evrak oyunları ile LPG'li araçlara satıyor. ÖTV miktarının eylül ayında 20 kuruş artırılmasıyla birlikte otogaz LPG ile diğer türler arasındaki ÖTV farkı ton başına 568 liraya çıkmıştı. Bu sayede yüzde 38 oranında vergi avantajı elde eden firmalar, bir yandan piyasanın dengesini bozarken, diğer yandan da milyonlarca liralık vergi kaybına neden oluyor. Ayrıca, dökme gazın, oto gazına transferi araçlar için hem tehlikeli hem de LPG'ye ilişkin yasalara aykırı.
LİSANS İPTALLERİ GELEBİLİR
Konuyla ilgili olarak 2 yıldır saha denetimleri gerçekleştiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) usulsüzlükleri tek tek raporladı. EPDK'nın birçok dağıtım şirketinin lisansını iptale hazırlandığı da belirtildi. Lisans iptaline gerekçe olarak ise işlenen suçun tekrarlanması gösteriliyor. EPDK'nın son çalışmaları, Maliye Bakanlığı'na da ilettiği ve bakanlığın harekete geçeceği kaydedildi. Bu yolla kaçırılan vergi miktarının 1 milyar liranın üzerinde olduğu ifade ediliyor.
kaynak:ahaber
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