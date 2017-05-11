Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

lpg'li otomobil sayısı 4,5 milyona dayandı

LPG'Lİ OTOMOBİL SAYISI 4,5 MİLYONA DAYANDI

Türkiye'de LPG'li otomobil sayısı ise son 10 yılda yaklaşık 2,5 katına çıkarak, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 4 milyon 483 bin 642'ye ulaştı - Son yıllarda benzinli araç talebinde düşüş görülürken, dizel araçlara olan ilgi ise son 10 yılda hızla arttı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 12:17
Puan Ver : Lpg'li Otomobil Sayısı 4,5 Milyona Dayandı(8/10)7


Türkiye'de ekonomik olması nedeniyle tercih edilen LPG'li otomobillere talep her geçen yıl artış gösterirken, LPG'li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 4,5 milyona yaklaştı.

 



Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 11 milyon 493 bin 249'u bulurken, en fazla otomobilin bulunduğu il 2 milyon 685 bin 58 ile İstanbul

oldu. Bunu 1 milyon 316 bin 232 ile Ankara, 705 bin 326 ile de İzmir izledi. En az otomobilin bulunduğu il ise 2 bin 13 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 26,5'i benzinli, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 39'u da LPG'li araçlardan oluştu.



Benzine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle LPG'li ve dizel araçlara ilgi her geçen yıl artış gösterdi. Buna göre son 10 yılda dizel otomobil sayısı 5 katına çıkarken, 2007 yılında 763,9 bin olan söz konusu araç sayısı 2016 sonu itibarıyla 3 milyon 803 bin 772'ye çıktı. Bu yılın ocak-mart döneminde ise dizel araç sayısı 3 milyon 917 bin 696'ya yükseldi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Lpg  Li  Otomobil  Sayısı  45  Milyona  Dayandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER