Türkiye'de LPG'li otomobil sayısı ise son 10 yılda yaklaşık 2,5 katına çıkarak, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 4 milyon 483 bin 642'ye ulaştı - Son yıllarda benzinli araç talebinde düşüş görülürken, dizel araçlara olan ilgi ise son 10 yılda hızla arttı.



Türkiye'de ekonomik olması nedeniyle tercih edilen LPG'li otomobillere talep her geçen yıl artış gösterirken, LPG'li araç sayısı son 10 yılda 2,5 katına çıkarak 4,5 milyona yaklaştı.







Söz konusu dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 11 milyon 493 bin 249'u bulurken, en fazla otomobilin bulunduğu il 2 milyon 685 bin 58 ile İstanbul



oldu. Bunu 1 milyon 316 bin 232 ile Ankara, 705 bin 326 ile de İzmir izledi. En az otomobilin bulunduğu il ise 2 bin 13 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti.



Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 26,5'i benzinli, yüzde 34,1'i dizel, yüzde 39'u da LPG'li araçlardan oluştu.



Benzine kıyasla daha ekonomik olması nedeniyle LPG'li ve dizel araçlara ilgi her geçen yıl artış gösterdi. Buna göre son 10 yılda dizel otomobil sayısı 5 katına çıkarken, 2007 yılında 763,9 bin olan söz konusu araç sayısı 2016 sonu itibarıyla 3 milyon 803 bin 772'ye çıktı. Bu yılın ocak-mart döneminde ise dizel araç sayısı 3 milyon 917 bin 696'ya yükseldi.







kaynak:hürriyet