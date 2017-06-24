

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik değişikliğine göre; LPG dönüşümü yapılan araçlarda bürokratik ve mükerrer işlemleri ortadan kaldırılmak, araç sahiplerine yansıyan ek maliyetleri azaltmak ve büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlamak amacıyla düzenlemeye gidildi.Mevcut LPG'li araçlarda ve yeni LPG dönüşümü yapılacak araçlarda, araç muayenesi öncesinde gaz sızdırmazlık/montaj raporu almak için Makine Mühendisleri Odasına veya Türk Standardları Enstitüsüne gidilmesine ve ilave ücret ödenmesine gerek kalmayacak.







YETKİLİ FİRMALARLA YAPILACAK







Bu sayede, LPG'li araç sahipleri yıllık 20 milyon TL ilave ücret ödemeyecek ve yılda ortalama 500 bin saatlik bir zaman tasarrufu sağlanmış olacak. Yeni uygulama ile Yakıt Sistemi Montaj Belgesi dahil tüm işlemler LPG dönüşümü yapan yetkili firmalarca yapılacak ve LPG'li araçlar muayenesi yapılmak üzere doğrudan araç muayene istasyonlarına gidecek. LPG'li araçlara yönelik yapılan düzenleme 1 Ocak 2018 tarihinden sonra zorunlu olmak üzere, bugün itibariyle yürürlüğe girdi.







Ayrıca, yeni üretilecek LPG tanklarında tankın ömrünün de yazılması zorunlu oldu. Bununla birlikte, LPG dönüşümü yapan firmaların düzenli olarak denetlenmesi sağlanacak.







ARAÇLARDA TADİLAT YAPAN KOBİ NİTELİĞİNDEKİ 5 BİN FİRMAYA MÜJDE







Araçlarda tadilat yapan KOBİ niteliğindeki firmalar için ise, münferit araç imalatı/tadilatı yapan iş yerleri için ilave maliyet ve bürokratik süreç oluşturmaması bakımından TSE'den alınan Hizmet Yeterlilik Belgesi şartı kaldırıldı. Bu sayede, birçok firmanın üretimini zorlaştıran uygulamaya bütünüyle son verildi.







kaynak:sabah