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LPG VE OTOGAZA BÜYÜK ZAM


LPG VE OTOGAZA BÜYÜK ZAM
Tarih : 02 Ekim 2015, 09:33
Puan Ver : Lpg Ve Otogaza Büyük Zam(0/10)


Tüpgaz ve LPG fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Tüpgaz ve LPG fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere tüpgaz'a yüzde 10,72 ve otogaz'a yüzde 9,17 oranında zam geldi. Oranlara göre; 2 kg'lık tüpgaz fiyatı 12 liradan 12,54 liraya, 12 kg'lık tüpgaz fiyatı 63 liradan 66,24 liraya, 24 kg'lık tüpgaz fiyatı da 125,5 liradan 131,98 liraya yükseldi. İstanbul'da pompa fiyatında ise 15 kuruş zam ile litrede 2,36 liradan 2,51 liraya yükseldi.








Etiketler: Lpg  Ve  Otogaza  Büyük  Zam    haber

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