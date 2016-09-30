'LOZAN ANTLAŞMASI' İÇİN ERDOĞAN'A SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan ile ilgili sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lozan Antlaşması'nı zafer olarak yutturmaya çalışıyor" sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.
"Osmanlı'nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr Antlaşması yerine imzalanan lozan antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılmasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, devletin kuruluşunda büyük katkısı olan bir antlaşmayı zafer olarak görmemesi kabul edilemez" dedi.
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