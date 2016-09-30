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'lozan antlaşması' için erdoğan'a sert tepki

'LOZAN ANTLAŞMASI' İÇİN ERDOĞAN'A SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan ile ilgili sözlerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki geldi.

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:47
Puan Ver : 'lozan Antlaşması' İçin Erdoğan'a Sert Tepki(0/10)


Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Lozan Antlaşması'nı zafer olarak yutturmaya çalışıyor" sözlerine Twitter üzerinden tepki gösterdi.



"Osmanlı'nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr Antlaşması yerine imzalanan lozan antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın taçlandırılmasıdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın, devletin kuruluşunda büyük katkısı olan bir antlaşmayı zafer olarak görmemesi kabul edilemez" dedi.








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