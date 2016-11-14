LÖW'DEN ŞAŞIRTAN TOLGAY ARSLAN KARARI
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, Kross'un sakatlanmasının ardından Tolgay Arslan'ı kadroda düşündüğünü federasyona bildirdi.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan paylaşılamıyor...
Tolgay, Türk Milli Takımı'nda forma giymek için Alman Futbol Federasyonu'ndan izin alarak FIFA'ya başvuru yapmıştı.
KROSS'UN SAKATLIĞI İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
Fakat Toni Kroos'un sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkması üzerine sürpriz bir gelişme oldu.
kaynak:ensonhaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar