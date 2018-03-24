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Löw'den ilginç Mesut kararı! Kadroya almadı

LÖW'DEN İLGİNÇ MESUT KARARI! KADROYA ALMADI

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, Arsenal'da top koşturan Mesut Özil'i Brezilya'yla oynanacak hazırlık maçının kadrosuna almadı.

Tarih : 24 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Löw'den İlginç Mesut Kararı! Kadroya Almadı(10/10)6

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, milli takımdan kesik yedi.

BREZİLYA MAÇINDA YOK

Alman milli takımının teknik direktörü Joachim Löw, Mesut'u Brezilya'yla salı günü oynanacak hazırlık maçının 23 kişilik kadrosuna almadı.

Tecrübeli teknik adam, Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'i de dev maçın kadrosuna dahil etmeyerek büyük bir sürprize imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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