

Los Angeles Times'ın haberine göre, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda silah sesleri geldiğine ilişkin, ABD'nin ihbar ve ilkyardım numarası olan 911'e çok sayıda ihbar geldi.







Polise gelen ihbarların yanında bazı yolcuların da bulundukları terminallerden dışarıya kaçtıkları gözlendi.