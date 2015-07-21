O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

LOREN ELVA'NIN O PAYLAŞIMI TWİTTER'DA TREND TOPİC OLDU


LOREN ELVA'NIN O PAYLAŞIMI TWİTTER'DA TREND TOPİC OLDU
Tarih : 21 Temmuz 2015, 15:31
Puan Ver : Loren Elva'nın O Paylaşımı Twitter'da Trend Topic Oldu(10/10)9


Suruç'ta yaralı olarak kurtarılan Loren Elva isimli bir genç, Facebook'ta hastaneden yazıp paylaştığı açıklama sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Twitter'da #İyiolmayacağım hashtag'iyle yayılan açıklama kısa sürede trend topic listesinde ilk sırada yer aldı.



Kobani'nin yeniden inşası amacıyla yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta yaralı olarak kurtulan Loren Elva, “Kobani'ye yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik, ne istediniz bizden?' diye sordu.








Etiketler: Loren  Elva  Nın  O  Paylaşımı  Twitter  Da  Trend  Topic  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER