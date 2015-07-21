LOREN ELVA'NIN O PAYLAŞIMI TWİTTER'DA TREND TOPİC OLDU
Suruç'ta yaralı olarak kurtarılan Loren Elva isimli bir genç, Facebook'ta hastaneden yazıp paylaştığı açıklama sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu. Twitter'da #İyiolmayacağım hashtag'iyle yayılan açıklama kısa sürede trend topic listesinde ilk sırada yer aldı.
Kobani'nin yeniden inşası amacıyla yola çıkmayı planlayan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerine yönelik bombalı saldırının düzenlendiği Şanlıurfa Suruç'ta yaralı olarak kurtulan Loren Elva, “Kobani'ye yıkılan umutları yeşertmeye gidecektik, ne istediniz bizden?' diye sordu.
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