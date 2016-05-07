LONDRA'YA İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa Birliği'nin ilk Müslüman belediye başkanı seçildi. Pakistan asıllı Sadık Han artık Londra'nın yeni belediye başkanı.
İşçi Partisi'nden aday olan Sadık Han, muhafazakarların adayı Zac Goldsmith ile birlikte 12 adayı geride bıraktı. Sadık Han, muhafazakar partinin önde gelen isimlerinden Boris Johnson'dan görevi devralacak.
Londra'nın yeni belediye başkanı, aynı zamanda insan hakları avukatı. Han böylece İngiltere'de Müslüman bir politikacının yükseldiği en güçlü pozisyona yerleşmiş oldu.
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