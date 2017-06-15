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londra'dan kötü haberler geliyor: ölü sayısı artıyor

LONDRA'DAN KÖTÜ HABERLER GELİYOR: ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan gökdelen yangınında ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Tarih : 15 Haziran 2017, 13:59
Puan Ver : Londra'dan Kötü Haberler Geliyor: Ölü Sayısı Artıyor(9/10)11


Başkentin batısında bulunan White City semtinde konut olarak kullanılan 27 katlı bir gökdelende yangın çıkmıştı.



Latimer Road'da bulunan Grenfell Tower'da yerel saatle 01:15'te (TSİ 03:15) yangın çıkmış, bina 15 dakika içinde alevlere teslim oldu.



Londra İtfaiye Müdürü Dany Cotton, Grenfell Tower'da için için yanmakta olan enkazda hâlâ kaç kişinin bulunduğun bilinmediğini ifade etti.



Kraliçe Elizabeth, “düşüncelerinin ve dualarının” kurbanların aileleriyle olduğunu ifade etti.



Hastanelerde tedavi edilen 30 yaralıdan 17'sinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.



 



kaynak:sözcü








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