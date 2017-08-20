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Londra'daki Otobüsteki Engelli Adama İslamofobik Saldırı

LONDRA'DAKİ OTOBÜSTEKİ ENGELLİ ADAMA İSLAMOFOBİK SALDIRI

Londra'nın kuzeyindeki Tottenham'da otobüste meydana gelen olayda siyahi bir adam, engelli bir vatandaşa bağırdı. Olay, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 20 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Londra'daki Otobüsteki Engelli Adama İslamofobik Saldırı(7/10)3

Saldırı, önemli bir etnik Türk nüfusuna sahip olan Londra'nın kuzeyindeki Tottenham'da gerçekleşti. Gelen bir ihbarla harekete geçen polis, olayın yaşandığı otobüsteki kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, engelli bir vatandaşın otobüsünün alt güvertesinde siyah bir adam tarafından sözlü olarak istismar edildiğini gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, yaptığı açıklamada, Londra'da Türk kökenli olduğu düşünülen bir engelli vatandaşa yapılan İslamofobi saldırısı üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kayıtlarda sözlü olarak hakaretler ettiği görülen saldırganın, daha sonra da yolcunun yürütecine müdahalede bulunduğu fark edildi.

OLAY ANI OTOBÜS KAMERASINDA

Video kayıtlarına ulaşan 5Pillars adlı site, yayınladığı üç dakikalık videoda, saldırganın otobüste engelli bir adama bağırdığı açıkça gözler önüne serdi. Şüphelinin engelli vatandaşa evine geri dön, buradan git, seni burada kimse istemiyor dediği duyuldu.

POLİS: GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLADI

Metropolitan polisi yaptığı açıklamada ırkçı ve İslamofobik istismarı içeren bu video görüntüsünün polisin dikkatini çektiğini ve gerekli incelemelerin başladığını duyurdu. Bu tür sözlü tacizlerin kamu düzenini bozmaya yönelik suçlardan olduğu biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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