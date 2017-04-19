Zehra Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktı.



Geçtiğimiz yıl Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Türkiye'de istediği İngilizce iç mimarlık bölümünü kazandığını, Londra'da 'University of Westminister'e kabul edildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak yaklaşık 1 yıldır yurt dışında yaşayan Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktı.



OKULU BIRAKMIŞ



Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki ‘University of Westminister'da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçen sonbaharda oraya yerleşmişti. Duymayan Kalmasın programının haberine göre Bir süredir paskalya tatili nedeniyle İstanbul'da olduğu sanılan Zehra'nın Londra'daki okulu bıraktığı ortaya çıktı.







kaynak:karnaval