LONDRA'DAKİ OKULUNU BIRAKTI
Zehra Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktı.
Geçtiğimiz yıl Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun Türkiye'de istediği İngilizce iç mimarlık bölümünü kazandığını, Londra'da 'University of Westminister'e kabul edildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak yaklaşık 1 yıldır yurt dışında yaşayan Çilingiroğlu, hem Londra'nın kapalı havasına hem de anne-babasından ayrı kalmaya alışamadı ve okulu bıraktı.
OKULU BIRAKMIŞ
Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki ‘University of Westminister'da iş yönetimi ve pazarlama okumaya başlamış ve geçen sonbaharda oraya yerleşmişti. Duymayan Kalmasın programının haberine göre Bir süredir paskalya tatili nedeniyle İstanbul'da olduğu sanılan Zehra'nın Londra'daki okulu bıraktığı ortaya çıktı.
kaynak:karnaval
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar