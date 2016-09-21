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londra'daki müze jolie-pitt çiftini ayırdı

LONDRA'DAKİ MÜZE JOLİE-PİTT ÇİFTİNİ AYIRDI

Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberlerinin ardından, Londra'daki müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 17:19
Puan Ver : Londra'daki Müze Jolie-Pitt Çiftini Ayırdı(0/10)


Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberlerinin ardından, Londra'daki müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı.








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