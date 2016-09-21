LONDRA'DAKİ MÜZE JOLİE-PİTT ÇİFTİNİ AYIRDI
Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberlerinin ardından, Londra'daki müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı.
Dünyaca ünlü balmumu heykel müzesi Madame Tussauds, Hollywood yıldızları Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin boşanacağı haberlerinin ardından, Londra'daki müzede yan yana duran Jolie ve Pitt heykellerini ayırdı.
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