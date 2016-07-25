İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro istasyonu, yakınında bulunan terk edilmiş vasıta nedeniyle tahliye edildi.



İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro istasyonu, yakınında bulunan terk edilmiş vasıta nedeniyle tahliye edildi.



İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan yapılan izah etmeda, kentin kuzeybatısındaki Barnet'ta belirsiz bir vasıta bulunması üzerine yakındaki Golders Green metro istasyonunun tahliye edildiği belirtilerek içinde bomba bulunduğundan şüphelenilen araçta arama yapıldığı ve risk oluşturmadığının anlaşıldığı bildirildi.



Metro istasyonu 1 saat kapalı kaldıktan daha sonra tekrar hizmete açıldı.



Golders Green, kentte Yahudi nüfusun yoğun olarak yaşadığı noktalardan biri olarak biliniyor.