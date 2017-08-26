LONDRA'DA POLİSE KILIÇLI SALDIRI!
Belçika'nın başkenti Brüksel'de bıçaklı bir kişinin devriye gezen askerlere bıçaklı saldırı düzenlemesinin ardından bir saldırı haberi de İngiltere'den geldi.
POLİSE KILIÇLA SALDIRDI
Başkent Londra'da, Buckingham Sarayı'nın yakınlarında bir kişi, kılıçla polislere saldırdı.
İki polisin yaralandığı olayda, saldırgan gözaltına alındı. Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.
KRALİYET SARAYI KAPATILDI
Buckingham Sarayı kapatılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: haberinburada
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