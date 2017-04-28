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londra'da polis evi bastı, bir kadın vuruldu!

LONDRA'DA POLİS EVİ BASTI, BİR KADIN VURULDU!

İngiltere'nin başkentinde polis bir eve göz yaşartıcı gazla girdi, ardından peş peşe silah sesleri duyuldu. Birçok kişinin gözaltına alındığı operasyonu gören tanıklardan biri, vurulan kadının karnının sol tarafı ve sol kolundan yaralandığı bilgisini verdi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 13:33
Puan Ver : Londra'da Polis Evi Bastı, Bir Kadın Vuruldu!(8/10)8


İngiltere'nin başkenti Londra'da dün akşamüstü yapılan terör operasyonunda polis bir kadını vurdu. BBC, Londra'nın kuzeyindeki Willesden semtindeki bir evi hedef alan baskında silahların ateşlendiğini bildiriyor.



Dün akşam saatlerindeki operasyonda silahlı polisler Harlesden Road'daki bir eve göz yaşartıcı gazla girdi. Uluslararası haber ajanslarının bugün gündüz geçtiği fotoğraflarda evin penceresindeki kurşun izleri görülüyor.



Sosyal medyada paylaşıldı



Görgü tanığı Alex Paton, beyaz takım elbise giymiş bir kadının kelepçelendiğini gördüğünü söyledi. Paton ayrıca, maskeli ve silahlı polisler evin çevresindeyken bir kişinin otomatik silah ve gaz maskesiyle yokuş aşağı kaçtığını aktardı.



Mahallede yaşayan bir başka görgü tanığı, vurulan kadının karnının sol tarafı ve sol kolundan yaralandığı bilgisini verdi.



Bir diğer görgü tanığı ise, peş peşe silah sesleri duyduğunu belirterek baskın yapılan evde Somali kökenli Müslümanların yaşadığını söyledi.



Polisin evi bastığı anların görüntüsü, sosyal medyada da paylaşıldı.



 



kaynak:milliyet








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