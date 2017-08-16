LONDRA'DA HAVALİMANI YAKININDA PATLAMA
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Southend Havalimanı yakınlarındaki patlamanın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Londra'da bulunan Southend Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Havalimanı sözcüsü yanan kısmın alanın kuzeyindeki bir hangar olduğunu bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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