Londra'daki en kalabalık metro istasyonlarından Oxford Caddesi metro istasyonu çıkış nedeni henüz belirlenemeyen duman sebebiyle boşaltıldı.

Londra'daki en kalabalık metro istasyonlarından Oxford Caddesi metro istasyonunun çıkış nedeni henüz belirlenemeyen duman sebebiyle boşaltıldığı öğrenildi.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, METRO İSTASYONU KAPATILDI

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddesi Oxford Street'den geçen metrodaki vagonlardan birinde görülen duman nedeniyle yolcular trenden tahliye edildi. Metro istasyonu ise kapatıldı.

DUMAN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Sabah 9 sıralarında meydana gelen olayda yolcular sosyal medya üzerinde tren vagonu içinden ve istasyondan çıkan dumanı görüntüleyen fotoğraflar paylaştı

Londra İtfaiye ekiplerince edilen olayda şu ana kadar bir yaralanmanın olmadığı belirtildi

Londra Ulaşım Müdürlüğü (TFL) ise dumanın çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini yangının tren istasyonunda mı yoks trende mi başladığının kesin olmadığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada