LONDRA'DA BIÇAKLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI
İngiltere'nin başkenti Londra'da bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şok tabancasıyla etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.
Londra polisinden yapılan açıklamada, bir kişinin elindeki bıçakla çevresindeki insanlardan bazılarını yaraladığı ihbarı üzerine ekiplerin başkentin merkezindeki Russell Meydanı'na sevk edildiği bildirildi.
Açıklamada, saldırıda yaralanan 6 kişi arasında bulunan bir kadının, olay yerinde müdahale edildikten kısa süre sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şok tabancasıyla etkisiz hale getirilen saldırganın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü ve terör saldırısı olasılığının ihtimal dışı bırakılmadığı kaydedildi.
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