İngiltere'nin başkentinde parlamento yakınında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin elinde bıçak veya şok tabancası olduğu bildiriliyor. Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki parlamento binası yakınında, yine olağanüstü bir hareketlilik yaşandı. Polisin olayı araştırdığını son dakika koduyla duyuran Reuters, hemen sonra şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Reuters'a göre, şüpheli bıçak taşıyordu.







Şüphelinin yakalanma anı sosyal medyada paylaşıldı, polis yere yatırdığı kişiyi gözaltına alıyor.







Londra, 2017'de iki kez terör saldırısına hedef oldu. Mart ayında gerçekleşen ilk saldırıda Halit Mesud isimli IŞİD teröristi, ciple Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezdi. Parlamento bahçesinin duvarına çarpıp duran terörist, bir polisi bıçaklayıp içeriye doğru yöneldiği sırada vurularak yakalandı. Terör saldırısında biri polis beş kişi yaşamını yitirdi.











kaynak:milliyet