İngiltere'nin başkenti Londra'da 120 dairenin bulunduğu 27 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan ve bütün binayı saran alevlerin söndürülmesine çalışılıyor.



Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 27 katlı binanın ikinci katında yerel saatle 01.15'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile 200'den fazla itfaiyeci ve 40 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede binanın tümünü saran alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.



Alt katlardan birinde patlayan bir buzdolabı nedeniyle çıktığı sanılan yangının, 100'den fazla daire bulunan binanın dış cephesi plastik malzemeyle kaplı olduğu için hızla yayıldığı ileri sürüldü.







kaynak:hürriyet