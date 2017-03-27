

Londra'da Westminster Köprüsü'nde başlayan ve parlamento binasında son bulan terör saldırısının ardından 'Whatsapp' tartışması başladı.



Tartışmayı başlatan ise, saldırgan Khalid Masood'un saldıran sadece iki dakika önce Whatsapp üzerinden iletişim kurduğu bilgisi oldu. Polisin, uçtan uca şifreleme sistemi nedeniyle Masood'un mesajlarına ulaşamadığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Amber Rudd bu hafta içerisinde teknoloji firmalarıyla bir araya geleceğini açıkladı.







kaynak:habertürk