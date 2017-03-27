LONDRA SALDIRISINDAN SONRA OKLAR WHATSAPP'A ÇEVRİLDİ!
Londra'da Westminster Köprüsü'nde başlayan ve parlamento binasında son bulan terör saldırısının ardından 'Whatsapp' tartışması başladı.
Tartışmayı başlatan ise, saldırgan Khalid Masood'un saldıran sadece iki dakika önce Whatsapp üzerinden iletişim kurduğu bilgisi oldu. Polisin, uçtan uca şifreleme sistemi nedeniyle Masood'un mesajlarına ulaşamadığı belirtilirken, İçişleri Bakanı Amber Rudd bu hafta içerisinde teknoloji firmalarıyla bir araya geleceğini açıkladı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar