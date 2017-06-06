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londra saldırganını meğer 1.2 milyon kişi izlemiş

LONDRA SALDIRGANINI MEĞER 1.2 MİLYON KİŞİ İZLEMİŞ

İngiltere üç aydan kısa bir süre içinde yaşanan üçüncü terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışırken, zanlılardan birinin Channel 4'da yayınlanan ve 1.2 milyon kişi tarafından izlenen bir belgeselde görüldüğünün ortaya çıkması ülkede tartışma konusu oldu.

Tarih : 06 Haziran 2017, 12:09
Puan Ver : Londra Saldırganını Meğer 1.2 Milyon Kişi İzlemiş(5/10)7


Saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olan 27 yaşındaki Khuram Butt'ın geçen yıl yayınlanan "Kapı Komşumuz Cihatçılar" adlı belgeselde aşırılıkçı fikirlerini gizlemediği anlaşılıyor.



Pakistan asıllı Butt'ın Londra'da bulunan Regent's Park'ta bulunan camine ılımlı Müslümanlara propaganda yaparken, polisle münakaşaya girdiği görülüyor.



Söz konusu belgeselin 1.2 milyon kişi tarafından izlenmesi ve Butt'ın MI5'ın takip listesinde olmasına karşı bu saldırının engellenememesi İngiltere'nin en önemli tartışma konuları arasında.



 



kaynak:sabah








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