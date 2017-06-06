İngiltere üç aydan kısa bir süre içinde yaşanan üçüncü terör saldırısının şokunu atlatmaya çalışırken, zanlılardan birinin Channel 4'da yayınlanan ve 1.2 milyon kişi tarafından izlenen bir belgeselde görüldüğünün ortaya çıkması ülkede tartışma konusu oldu.