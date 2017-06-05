Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağını duyurdu.



Londra Emniyet Müdürlüğü, Cumartesi günü London Bridge ve köprünün güneyindeki Borough Market'ta 7 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen üç kişinin kimliklerinin bilindiğini açıkladı.











Saldırganların kimliklerinin "operasyonel açıdan mümkün en kısa sürede" açıklanacağı belirtildi.







Cumartesi günü yerel saatle 21: 58'de beyaz bir kamyonet London Bridge'de yayaların üzerine sürülmüş, daha sonra araçtan inip Borough Market'ta bazı kişileri bıçaklayan saldırganlar polis tarafından öldürülmüştü.







kaynak:haberler