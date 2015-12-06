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londra metrosunda bıçaklı saldırı şoku...

LONDRA METROSUNDA BIÇAKLI SALDIRI ŞOKU...

Londra'da bir metro istasyonunda 4 kişiyi bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Tarih : 06 Aralık 2015, 10:54
Puan Ver : Londra Metrosunda Bıçaklı Saldırı Şoku...(8/10)5


İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, kentin doğusundaki Leystone  istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, saldırgan, "Bu Suriye için"  diye bağırdı.

 

Ancak bu iddia, Londra polis teşkilatı tarafından doğrulanmadı. Polisten yapılan açıklamada güvenlik güçleri, metro istasyonuna  intikal ettiğinde bıçaklı bir kişinin yolcuları tehdit ettiği kaydedildi.  Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bir kişinin ciddi şekilde  yaralandığı bilgisine yer verildi. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre ise saldırıda biri kişi ciddi  şekilde yaralanırken, 3 kişi daha hafif yaralar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak bulunan uzun  boylu siyahi bir kişiye polisin müdahale ettiği görülüyor.

 








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