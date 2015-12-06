

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre, kentin doğusundaki Leystone istasyonunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, saldırgan, "Bu Suriye için" diye bağırdı.







Ancak bu iddia, Londra polis teşkilatı tarafından doğrulanmadı. Polisten yapılan açıklamada güvenlik güçleri, metro istasyonuna intikal ettiğinde bıçaklı bir kişinin yolcuları tehdit ettiği kaydedildi. Şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bir kişinin ciddi şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre ise saldırıda biri kişi ciddi şekilde yaralanırken, 3 kişi daha hafif yaralar aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak bulunan uzun boylu siyahi bir kişiye polisin müdahale ettiği görülüyor.



