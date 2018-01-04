LONDRA DERBİSİNDE KAZANAN ÇIKMADI
Premier Ligin 22. haftasında Londra derbisinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi. Nefes kesen maç 2-2 berabere sonuçlandı.
Premier Lig'de 22. hafta mücadelesinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı yüksek tempolu geçmesine karşın Pert Cech ve Thibaut Courtios, devrenin 0-0 bitmesini sağladı.
İKİNCİ YARIDA TOPLAM 4 GOL OLDU
Mücadelenin 63. dakikasında Jack Wilshere ile öne geçen Arsenal, 67. dakikada Eden Hazard'ın penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.
Chelsea, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle öne geçmeyi başardı.
Londra derbisinde son sözü 90+1. dakikasında Hector Bellerin söyledi ve Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.
Kaynak: haberinburada
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