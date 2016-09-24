Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmış olan League of Legends'in yapımcısı Riot Games, farklı ve yeni oyunlar üzerinde çalıştığını belirtmişti. Peki yeni oyun sanal ortamdan uzak bir masa oyunu olabilir mi?



Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ulaşmış olan League of Legends'in yapımcısı Riot Games, farklı ve yeni oyunlar üzerinde çalıştığını belirtmişti. Peki yeni oyun sanal ortamdan uzak bir masa oyunu olabilir mi?



Marc Merrill ve Brandon Beck tarafından 2006 yılında kurulmuş bir oyun şirketi olan Riot Games, kuruluşundan itibaren Valve'ın DOTA adlı oyununa benzerliği ile eleştirilen fakat e-sporun öncülüğünü yapan League of Legends üzerinde çalışmalar yapmakta. Ülkemizde de e-sporun sektör haline gelmesine ve resmi turnuvalara dönüşmesine öncülük etmişti Riot Games.



Çok sayıda turnuva, merch ürün ve sanat kitabını oyuncularıyla buluşturan firmanın şimdi ise kutulu bir masa oyunu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. İddiaya göre Riot Games, Mech vs Minions adını taşıyan masa oyununu tasarlamakta. LoL karakterlerini içeren ve minyonları temizleyerek ilerleme üstüne kurulu oyunun bazı detayları da belli oldu.



Oyunun ismi “Mech vs Minions” olarak geçiyor ve amacı en az 2 kişi ile elde ettiğiniz kartlarla miniyonları yok edip ilerleme mantığında işliyor. Aşağıdaki resimlerde Corki, Tristana, Ziggs, Heimerdinger adlı League of Legends karakterlerini ve çeşitli minyon figürlerini görüyoruz. Görüntüleri paylaşan kullanıcının oyunu nasıl elde ettiğine dair bir bilgi ise bulunmamakta.



Oyun incelendiğinde Riot'un şimdiye kadar ki şirket politikasına ve amacına uymuyor gibi görünse de figürler ve oynanış mantığı görüntülerin replika olma ihtimalini azaltır cinsten. Yani bu oyun gerçekten Riot Games tarafından geliştiriliyor ve LoL karakterlerini içeriyor olaiblir.



Riot Games gerek tek oyun üzerinde yoğunlaşması gerekse oyunun çok popüler bir kitleye ulaştırabilmesi ile büyük bir başarı yakalamıştı. Bu başarılı politikayı devam ettireceklerini de sık sık dile getiriyorlardı. Ancak açıklamalarında tek oyun üzerinden gideceklerini belirtseler de özellikle mobil platformlar için gelen sorularda ‘başarılı olacağına inanırsak yayınlarız' ifadelerini de kullanmışlardı. Bu açıdan League of Legends çevresinde şekillenen yeni bir oyunun gelmesi sürpriz değil. Oyunun masa oyunu olması ise beklenmiyordu.



Mech vs Minions adını taşıyacak oyunun önümüzdeki aylar içerisinde ve yaklaşık 80$ civarı bir fiyata satışa sunulacağı da söylentiler arasında.



Turkcell'den Yüklediğin Kadar Kazan kampanyası