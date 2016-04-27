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lokomotiv kuban thy avrupa ligi'nde dörtlü finalde

LOKOMOTİV KUBAN THY AVRUPA LİGİ'NDE DÖRTLÜ FİNALDE

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalinde Barcelona Lassa'yı sahasında yenen Lokomotiv Kuban, seriyi 3-2 kazanarak Final Four'a yükseldi.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:40
Puan Ver : Lokomotiv Kuban Thy Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finalde(6/10)4


Çeyrek final serisinin 5. maçında, Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımı, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı ağırladı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-21 önde tamamlayan Lokomotiv Kuban, devre arasına 50-39 üstün girdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Barcelona Lassa, üçüncü periyodu 62-58 önde bitirdi. Son çeyrekte 14-0'lık seri yakalayan ev sahibi Lokomotiv Kuban, maçtan 81-67 galip ayrılarak Final Four'a kalan son takım oldu.



Lokomotiv Kuban'da Malcolm Delaney 17, Chris Singleton 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk ekipte Stratos Perperoglou'nun 13, Juan Carlos Navarro'nun 12 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.



Almanya'nın başkenti Berlin'de 13-15 Mayıs'ta oynanacak Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe ile Laboral Kutxa, CSKA Moskova ile Lokomotiv Kuban karşılaşacak.








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