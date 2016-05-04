

Olay, Aşıkveysel Caddesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 23.30 sıralarında lokanta olarak kullanıldığı öğrenilen bir iş yerinde meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi, lokanta olarak kullanılan bir iş yerine gelerek molotof kokteyli atarak iş yerini ateşe verdi.



Saldırıda, iş yerinin alev alması sonucu içeride bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan iş yerini söndürme çalışması yaptı. İş yerinin bulunduğu sokağa polis ekipleri şerit çekerek inceleme yaptı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede çok sayıda zırhlı araç ve özel harekat polisleri de hazır bekletildi. Yapılan incelemelerde çok sayıda yakılmamış molotof kokteyli bulunduğu gözlendi.







Polis ekipleri, olay yerinden hızla uzaklaşan yüzü maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.