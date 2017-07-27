Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Sanayi tüpünden kaynaklanan patlama sonucu bina yerle bir olurken olayda 3 kişi yaralandı.

Deprem değil tüp patlaması! Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada tüpün patlaması binayı enkaza çevirdi. Korkunç patlamada 3 kişi yaralandı, komşu işyerleri ve evler de zarar gördü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay Tunçbilek beldesi Köprübaşı mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Lokantadaki sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 katlı bina tamamen yıkıldı. Çevredeki işyerlerinin camları kırıldı, bir otomobil de yıkıntılar altında kalarak zarar gördü.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama sonucu isimleri belirtilmeyen 3 kişi yaralandı. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAĞA ÇIKTI

Patlamanın yaşandığı anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ile sokağa çıktıklarını söyledi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada