Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye'mizin dünyanın lojistik üssü olması adına başlattığımız seferberlik çerçevesinde ülkenin birçok yerinde projeler yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin, sanayisinin ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacak" dedi.

"ÜLKEYE 21 LOJİSTİK MERKEZİ KAZANDIRILACAK"

İnşaatı devam eden Kars Lojistik Merkezi'ninde incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede sanayinin geliştirilmesi ve ülkenin bir lojistik üssü olması adına bazı projeler yürüttüklerini söyledi.

Proje kapsamında bugüne kadar 7 lojistik merkezi bitirerek hizmete açtıklarını hatırlatan Arslan, şu bilgileri aktardı:

"Şu anda da inşaat çalışması devam eden 7 lojistik merkezinden biri olan Kars'tayız ve bu 7 lojistik merkezinin hepsinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca planlama çalışması yaptığımız, gerek ihale hazırlıkları yapılan, gerek projeleri hazırlanan 7 lojistik merkezinin daha çalışması sürüyor. Böylece ülke genelinde 21 lojistik merkezi kazandırmış olacağız. Bu, Türkiye'deki elleçlenen (gümrükteki eşyanın istiflenmesi) yük kapasitesine 35 milyon ton ilave yük kapasitesi eklemek demek ve yaklaşık 10 milyon metrekare de lojistik alan oluşturmak demek."

"35 MİLYON YÜK TAŞIYABİLECEK KAPASİTEYE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Bakan Arslan, bu çalışmaları belli bir program çerçevesinde yürüttüklerini belirterek, lojistik merkezlerinden bir tanesinin de Erzurum'a yapıldığını ve kısa sürede tamamlanacağını anlattı.

Arslan, "Lojistik merkezleriyle hedefimiz, 35 milyon ton yük elleçleyebilecek bir kapasiteye ulaşmak ve 10 milyon metrekarede lojistik alanı oluşturmak. İnşaat olarak yüzde 25 seviyesine geldiğimiz Kars Lojistik Merkezini 2018 yılı ekim ayında bitirmiş olacağız. Bu sene içinde açılmış olacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesiyle ülkemizdeki yüklerin Avrupa'ya buradan Orta Asya'ya gitmesine aracılık edecek Kars Lojistik Merkezi birbirini tamamlayan iki proje olacak." diye konuştu.

"İSTİHDAMA KATKI SUNACAK"

Lojistik merkezlerinin Doğu Anadolu'daki istihdama da katkı sunacağını aktaran Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle bu bölgelerden ülkemizin kuzeyine, güneyine yük hareketinin olması buralarda ticaretin canlanması ve bu bölgelerdeki sanayinin gelişmesi ve artması adına Kars'ın gelişmesi anlamına geliyor. Yaklaşık 5 ay önce çalışmalarına başladığımız Kars Lojistik Merkezi'nde çalışmalar çok güzel gidiyor. Türkiyemizin dünyanın lojistik üssü olması adına başlattığımız seferberlik çerçevesinde ülkenin birçok yerinde projeler yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin, sanayisinin ve endüstrisinin büyümesine katkı sunacak."

Kaynak: haberinburada