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Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe ile Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi

LOİC REMY'NİN MENAJERİ, FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Chelsea'nin yıldız golcüsü Loic Remy'nin menajeri, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. Kanarya, golcü oyuncuyu kiralamak istiyor.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 18:20
Puan Ver : Loic Remy'nin Menajeri, Fenerbahçe İle Görüşmek İçin İstanbul'a Geldi(6/10)2

Santrafor konusunda nokta atış yapmak zorunda olan ve şartları en uygun olmakla beraber en doğru ismi kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'nin radarına Loic Remy de girdi.

KİRALIK FORMÜLÜ DEVREDE

UEFA'ya verilecek takım listesi için son bir haftaya girilirken, sarı lacivertli teknik ekip forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istiyor. UEFA'nın mali kriterleri nedeniyle bütçesini aşamayacak Fenerbahçe forvet transferi için kiralık formülüne mahkum gibi görünüyor.

FENERBAHÇE KİRALIK GOLCÜ ARIYOR

Ne Kjaer'i satabilen ne de van Persie'yi elden çıkarabilen Fenerbahçe bonservis geliri elde edemediği için hücum hattı için kiralık golcü arıyor.

Bacca, Perez, Bony, Gignac, Batshuayi gibi isimler üzerinde çalışmalar yapan Sarı-Lacivertliler özellikle Milan'daki Niang'dan haber bekliyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Stattaki kulüp binasında devam eden görüşmede Loic Remy'nin menajeri Frederic Guerra'nın İstanbul'da Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturduğu kaydedildi. Kendisine kulüp arayan Remy'yi Fenerbahçe'ye öneren Guerra'nın, Chelsea ile sözleşmesi 2018'de bitecek olan golcü ismi 1 yıllığına buraya getirebileceğini söylediği belirtildi.30 yaşındaki Loıc Remy, geride kalan sezonu Crystal Palace'ta geçirdi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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