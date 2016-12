Her doğumun her kadında farklı bir öyküyü yaşama kattığını söyleyen Op. Dr. Aslı Alay, "Bebeklerimizin güzel bir öykü ile aramıza katılması, sorunsuz bir doğum yaşanması hem annenin, hem doktorun en büyük arzusudur. Bebeğimizi kucağımıza aldıktan sonra başlayan lohusalık dönemi anne adayı olan her kadını korkutur. Çünkü lohusalıkta anne, ailenin yeni üyesi olan minik bebeğini en iyi şekilde bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak ister. Bebeğinin ağlaması bir anne için en büyük üzüntüdür. Gebelik takibi süresince her kontrolde bu hassas dönemle ilgili bilgi verilmesi ise anneyi bilinçlendirir. Bebekte doğum sonrası emme Problemleri yaşanması, bazen ağlaması, poposunda pişik olması sık görülen çözümü olan sorunlar olduğu anneye anlatılmalı, gereğinde yardım edilmelidir. Böylece bazen depresyona bile yol açan bu dönemin keyifli bir şekilde geçirilmesi sağlanmış oluruz" dedi.



"KADININ YAŞAM DÖNGÜSÜNDEKİ EN HASSAS DÖNEMDİR"



Lohusalık döneminin doğumdan sonraki 40 günü ifade ettiğini belirten Op. Dr. Aslı Alay, bu sürecin kadının yaşam döngüsündeki en hassas dönem olduğunu dile getirdi. Lohusalık döneminin bağışıklık sisteminin zayıf olduğu, enfeksiyonlara açık, vücutta yıkım ve yeniden yapılanmanın olduğu, hormonların değişim gösterdiği bir geçiş dönemi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Alay, "Lohusalık döneminin ilk 24-48 saati yani doğumun ardından anne tıbbi bakım alacağı ve yakın takip edileceği bir sağlık kuruluşunda olmalıdır. 21. yy şartlarında doğumların her türlü tıbbi müdahalenin yapılacağı hastanelerde yapılması hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemlidir. Çünkü doğumdan sonra lohusa kadını bekleyen en büyük risk kanamadır. Kanama anne ölümlerinin en sık nedenidir. Hem ülkemizde hem de dünyada en sık anne ölümüne yol açan kanama obstetrik bakımın iyi olduğu merkezlerde birçoğu engellenebilir. Kanamanın en sık görüldüğü ilk 24-48 saatte kadınların hastanede gözlem altında tutulması bu nedenle çok önemlidir" diye konuştu.