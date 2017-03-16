Lohusalık Depresyonuna Çok İyi Geliyor
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lohusalık depresyonuna çok iyi geliyor

LOHUSALIK DEPRESYONUNA ÇOK İYİ GELİYOR

Bebek sahibi olmak her kadının hayalidir. Ancak bu hayal ne yazık ki doğum sonrası depresyonu beraberinde getirebilir.

Tarih : 16 Mart 2017, 12:14
Puan Ver : Lohusalık Depresyonuna Çok İyi Geliyor(5/10)3


Birçok kadının lohusalık döneminde hüzün ve kaygı hissedip ruh halinin bozulduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumun bazen kendiliğinden geçtiğini bazen de yıllarca sürdüğünü belirtiyor. Geçmeyen lohusalık dönemi depresyonuna karşı uzmanlar yaban mersinini öneriyor.



Uzmanlar, "Yaban mersini beynin mutluluk hormonlarını koruyarak doğum sonrası annenin depresyona girmesini engeller. Günde bir avuç bu meyveden yiyenler rahatlayıp sakinleşir" diye konuşuyor.



 



kaynak:sabah








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