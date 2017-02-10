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logitech'ten 4k hdr destekli, 60 fps web kamera!

LOGİTECH'TEN 4K HDR DESTEKLİ, 60 FPS WEB KAMERA!

Çevre birimleri konusunda dünyanın en önemli firmaları arasında yer alan Logitech yeni web kamerasını tanıttı. BRIO adını taşıyan kamera 4K ve HDR desteğine sahip. Firma yeni kamerasıyla birlikte dünyanın en iyi web kamerası olmayı hedefliyor. BRIO'nun tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatına haberi

Tarih : 10 Şubat 2017, 09:41
Puan Ver : Logitech'ten 4K Hdr Destekli, 60 Fps Web Kamera!(8/10)5


Çevre birimleri konusunda dünyanın en önemli firmaları arasında yer alan Logitech yeni web kamerasını tanıttı. BRIO adını taşıyan kamera 4K ve HDR desteğine sahip. Firma yeni kamerasıyla birlikte dünyanın en iyi web kamerası olmayı hedefliyor. BRIO'nun tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dünyanın en önemli çevre birimi üreticilerinden olan Logitech yeni ürününü tanıttı. Yıllardır web kamerası alanında C920 modeli ile tepeye oynayan firma yeni modelini tanıttı. Piyasının en iyi kameralarından kabul edilen C920 eskiyen yapısı nedeniyle yerini kardeşi BRIO'ya bıraktı. Firmanın yeni nesil tasarım anlayışının tam bir göstergesi olan BRIO, şık metal ve cam tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.  Tasarım konusuna fazlasıyla zaman harcayan Avrupalı üretici monitörün üzerinde rahatlıkla durabilen ve oldukça şık tasarıma sahip bir cihaz ortaya koymuş durumda. Cihazın tasarımında dikkat çeken noktalardan birisi de kameranın bilgisayar bağlantısının değiştirilebilir USB tip C kabloyla sağlanması. USB 3.0 destekli olan bu kablo sayesinde kolay ve hızlı bir şekilde yeni nesil bağlantıyı kurabilmek mümkün.



Sadece 63 gram olan cihaz 4K çözünürlüğünde 30 fps kayıt yapabiliyor. 4096 x 2160 ile gerçek 4K çekimler yapabilen cihaz aynı zamanda 1080P çözünürlüğünde de 60 fps kayıt yapabilmekte. Özellikle Youtube ve Twitch yayıncılarının dikkatini çekecek olan kamera sayesinde 4K oyun videolarının yanı sıra oyuncuların çok fazla istediği 60 fps videoları da kolayla çekebilmek mümkün. Lens ve sensör tarafında net bir bilgi bulunmasa da Sony tarafından üretilen sensörlerin cihazda kullanıldığı düşünülüyor. Sunulan açı ise 90 dereceye varabiliyor. 90 derece geniş açıyla çekim yapabilen kamera, aynı zamanda 65 ve 78 derece çekimleri de farklı modlar ile birlikte yapabiliyor.



4K, HDR, 5x Zoom…



BRIO'nun diğer dikkat çekici özelliği ise 5x zoom yapabilmesi. Full HD çözünürlükte 5x dijital yakınlaştırmayı görüntü kalitesi bozulmadan yapmak mümkün. RightLight3 teknolojisi sayesinde ise çok daha kaliteli HDR videolar çekebilmek mümkün.



Oyun yayıncılarını hedefleyen cihaz Avrupa genelinde satışa çıkmış durumda. Fiyatı olan 200 dolar olarak göze çarpıyor. Ülkemize de gelmesini beklediğimiz cihazın, ülkemize ne zaman ve hangi fiyat aralığında geleceği ise henüz belli değil.



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Etiketler: Logitech  Ten  4K  Hdr  Destekli  60  Fps  Web  Kamera    haber

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