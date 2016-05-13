

Logitech, kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği geliştiren JayBird firmasını bünyesine kattığını duyurdu.



Jaybird firması, uzun pil ömrü sunan X2 kablosuz kulaklık ve profesyonellere yönelik Reign fitness bilekliği ile isim yapmışdı. Logitech bir süredir giyilebilir ses odaklı sistemlere ağırlık vermeyi deniyor. JayBird, bu açıdan firma için bir büyüme aracı durumunda.



Logitech, satış için JayBird'e 50 milyon dolar nakit verecek. Satış sonrasında, JayBird piyasada aktif kalmayı sürdürecek. Eğer firma önümüzdeki iki yıl pazarda büyüme göstermeyi başarırsa, Logitech toplam rakama 45 milyon dolar daha verecek.



JayBird pazarda faaliyet göstermeye devam etse de, önemli teknolojilerinin Logitech tarafından kullanılacağı söyleniyor. Özellikle X2 kulaklığındaki optimize edilmiş batarya teknolojileri ile ilgi toplamıştı. Ayrıca JayBird, yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek.



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