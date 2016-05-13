O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

logitech, kablosuz kulaklık üreticisi jaybird'ü bünyesine kattı

LOGİTECH, KABLOSUZ KULAKLIK ÜRETİCİSİ JAYBİRD'Ü BÜNYESİNE KATTI

Logitech, kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği geliştiren JayBird firmasını bünyesine kattığını duyurdu.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:38
Puan Ver : Logitech, Kablosuz Kulaklık Üreticisi Jaybird'ü Bünyesine Kattı(8/10)7


Logitech, kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği geliştiren JayBird firmasını bünyesine kattığını duyurdu.



Jaybird firması, uzun pil ömrü sunan X2 kablosuz kulaklık ve profesyonellere yönelik Reign fitness bilekliği ile isim yapmışdı. Logitech bir süredir giyilebilir ses odaklı sistemlere ağırlık vermeyi deniyor. JayBird, bu açıdan firma için bir büyüme aracı durumunda.



Logitech, satış için JayBird'e 50 milyon dolar nakit verecek. Satış sonrasında, JayBird piyasada aktif kalmayı sürdürecek. Eğer firma önümüzdeki iki yıl pazarda büyüme göstermeyi başarırsa, Logitech toplam rakama 45 milyon dolar daha verecek.



JayBird pazarda faaliyet göstermeye devam etse de, önemli teknolojilerinin Logitech tarafından kullanılacağı söyleniyor. Özellikle X2 kulaklığındaki optimize edilmiş batarya teknolojileri ile ilgi toplamıştı. Ayrıca JayBird, yeni teknolojiler geliştirmeyi sürdürecek.



Android Yükseliyor, iOS Düşüyor!








Etiketler: Logitech  Kablosuz  Kulaklık  Üreticisi  Jaybird  Ü  Bünyesine  Kattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER