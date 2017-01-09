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logitech g533 : kablosuz oyun kulaklığı

LOGİTECH G533 : KABLOSUZ OYUN KULAKLIĞI

Logitech G, kablosuz oyun kulaklığı Logitech G533 'ü oyunseverlerin beğenisine sunuyor.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:55
Puan Ver : Logitech G533 : Kablosuz Oyun Kulaklığı(7/10)8


Logitech G, kablosuz oyun kulaklığı Logitech G533 'ü oyunseverlerin beğenisine sunuyor.



Profesyonellere uygun kablosuz teknolojisi, ABD patentli Pro-G ses sürücüleri ve DTS Kulaklık X 7.1 dörtlü stereo özelliklerine sahip ürün, sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Logitech G533 Wireless Gaming Headsetayrıca, uzun pil ömrü ve gelişmiş performansıyla, oyun maratonlarında maksimum konfor sağlıyor.



Patent başvurusu yapılan ileri Pro-G ses sürücüleri, daha önce sadece üst seviye kulaklıklarda bulunan ve performans sağlayan malzemelerle üretildi. Sürücüler, en yüksek ve en düşük sesi bile minimum bozulmayla sunuyor. DTS Kulaklık: X dörtlü stereo ses teknolojisi, 7.1 hoparlör yerleşimiyle oyun içinde gerçek hayattaki ortamı yaratarak, çevrede gizlice gezinen düşmanları veya özel yetenek efektlerini net bir şekilde duymayı sağlıyor. Oyuncu, yedi ses kanalının her birinin ses seviyesini ayarlayabiliyor.



Ses mühendislerinin, en etkili ve en doğru PC oyun deneyimini sunan bir kulaklık hazırlamak için yola çıktığını belirten Logitech G Genel Müdür Yardımcısı Ujesh Desai, “DTS Kulaklık: X ve Pro-G sürücüyle sonuç şaşırtıcı oldu. G533 ile oyunun efektlerini en hassas şekilde deneyimlemek için, ses seviyelerini değiştirmek mümkün oluyor.” dedi.



Logitech G533 kablosuz oyun kulaklığı, Ocak 2017 itibarıyla, 149 € tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.



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Etiketler: Logitech  G533    Kablosuz  Oyun  Kulaklığı    haber

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