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logitech g: günlük yaşam için tasarlanan gelişmiş oyun kulaklığı

LOGİTECH G: GÜNLÜK YAŞAM İÇİN TASARLANAN GELİŞMİŞ OYUN KULAKLIĞI

Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G , Logitech G433 7.1 Gaming Headset ve Logitech G233 Prodigy Gaming Headset olmak üzere yeni oyun kulaklıklarını piyasaya sundu.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:41
Puan Ver : Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı(10/10)10


Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech G , Logitech G433 7.1 Gaming Headset ve Logitech G233 Prodigy Gaming Headset olmak üzere yeni oyun kulaklıklarını piyasaya sundu.



Logitech G serisi G433 ve G233 oyun kulaklıkları, hafif ve ergonomik tasarımıyla yüksek ses performansı sağlıyor. Gelişmiş oyun teknolojisine ve modaya uygun tasarıma sahip kulaklıklar, patent bekleyen Pro-G ses sürücüleriyle en küçük seslerin bile duyulmasını sağlayarak, oyuncunun başarısını ileri bir seviyeye taşıyor.



“Benim gibi çok oyun oynuyorsanız, iyi bir kulaklığa sahip olmanın kritik önemde olduğunu biliyorsunuzdur.” diyen Logitech G Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Eğer oyun oynamak kadar müziği de seviyorsanız, iyi bir kulaklık seçmeniz gerekir.  G433 ve G233 kulaklıklarıyla, müzik ve oyun dünyasının en iyisine sahip olma şansınız var. Bu kulaklıklar güzel tasarımıyla, sadece oyun oturumlarında veya evinizde değil, dışarıda da keyifle kullanabileceğiniz bir aksesuvar olacak.'' diye ekliyor.



G433 ve G233'nin Pro-G ses sürücüleri, ince ve kalın sesleri en az bozulma olacak şekilde kulağa aktarıyor. G433 ayrıca, orijinaline yakın ses kalitesi için DTS Headphone:X 7.1 sistemini kullanıyor. Bu teknolojiyle oyunun içindeki çevresel sesleri ve oyuncuların asıl isteği olan uzaktaki sesleri (yaklaşan düşman sesleri) de duymak mümkün oluyor.



G433 ve G233 oyun kulaklıkları; Haziran 2017 itibarıyla G433 129 € ve G233 89,99 € tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.



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