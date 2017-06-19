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logitech circle 2 : hava koşullarına dayanıklı ev güvenlik kamerası

LOGİTECH CİRCLE 2 : HAVA KOŞULLARINA DAYANIKLI EV GÜVENLİK KAMERASI

Logitech, ev içinde ve dışında kullanım imkânı sunan yeni ev güvenlik kamerası Logitech Circle 2 'yi tanıttı.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:45
Puan Ver : Logitech Circle 2 : Hava Koşullarına Dayanıklı Ev Güvenlik Kamerası(9/10)7


Logitech, ev içinde ve dışında kullanım imkânı sunan yeni ev güvenlik kamerası Logitech Circle 2 'yi tanıttı.



Kablolu ve kablosuz iki seçeneği bulunan kamera, olumsuz hava koşullarına dayanıklı olarak geliştirildi. -20 derece soğukta veya 50 derece sıcakta bile sorunsuz kullanılabilen kamerası Logitech Circle 2, kapıya, prize, duvara, cama, arzu edilen her yere yerleştirilebiliyor.



Şarj edilebilir yedek pil seçeneğiyle uzun süre kesintisiz kullanılabilen Circle 2'ye, IOS ve Android akıllı cihazlar ve internet üzerinden de anlık olarak erişilebiliyor. Evde olup biteni canlı ve HD kalitesinde görüntülemeye imkân tanıyan kamera, iki yönlü konuşma ve dinleme özelliği, 180 derece yüksek açılı lensi ve gece görüşü özellikleriyle dikkat çekiyor.



Logitech'in Yeni Girişimler Müdürü Vincent Borel,“İnsanlar güvenlik problemleri için basit ve etkili bir çözüm arıyor. Circle 2, insanlara kameralarını nereye isterlerse oraya yerleştirme özgürlüğü vererek, evlerindeki herhangi bir güvenlik probleminden anında haberdar olmalarını sağlıyor. Circle 2, gelişmiş güvenlik ve kontrol için akıllı ev platformları ve aksesuvarlarıyla uyumlu çalışıyor. Amazon Alexa ve Logitech POP Akıllı Düğme'yle birlikte kullanılabilen kamera, kısa bir süre sonra Apple HomeKit ile de uyumlu çalışacak.'' dedi.



Logitech Circle Safe Premiumaboneliğine sahip olan kullanıcılar, evde dolaşan insanların tespiti, evin belirli bölümlerinin izlenmesi, özel günler için talimat verilmesi ve verilerin uzun süre saklanması özelliklerinden yararlanabiliyor. Logitech Circle Safe Basic aboneleri ise 14 günlük kaydedilmiş videolara ulaşma, uyarı hassasiyetini değiştirerek 15 veya 30 dakikaya ayarlama imkânını elde ediyor.



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