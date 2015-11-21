LODOS TEPEDEN TIRNAĞA SAĞLIĞI DA ETKİLİYOR
Sonbaharda lodos rüzgârının yol açtığı basınç, şiddetli migren ataklarına yol açabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli uyumaya ve akşam saatlerinde kahve içmemeye özen gösterin.
Sonbaharda lodos rüzgârının yol açtığı basınç, şiddetli migren ataklarına yol açabilir. Özellikle mevsim geçişlerinde düzenli uyumaya ve akşam saatlerinde kahve içmemeye özen gösterin.
UYKU SİSTEMİ
Lodos denen hava hareketliliği, insan organizmasını her yönüyle etkileyen bir termal komplekstir. Bu kompleksten insan organizması bir bütün olarak algılanıp etkilenir. Lodos çoğu insanın uyku sistemini bozar. Bu rahatsızlık kiminde uykusuzluk, kiminde aşırı uyku şeklinde kendini gösterir.
UYUŞUKLUK
Lodos, kimi insanın çalışma şevkini, çalışma isteğini azaltıp, bir nevi uyuşukluk, yorgunluk, hareketsizlik yaratır. İştah değişikliklerine yol açar. Bazılarının iştahını açarken, bazılarinda da iştahsızlığa neden olur.
BAŞ AĞRISI
İnsanlarda varolan patolojiyi uyaran lodos, birtakım hastalıklarda tipik bir faktör olarak rol oynar. Bazı baş ağrısı türlerini tetikleyip, şiddetli ve inatçı baş ağrılarına yol açar.
GÖZ KANLANMASI
Lodos 'metereosensible‘‘ denen, hava olaylarında duyarlı olan insan gruplarında, damar sistemlerini etkiler. Damar geçirgenliğini artırıp, azaltabilir, ağrılara yol açar. İnsanların yatkınlığı da varsa, göz kanlanmaları yaratabilir.
AĞRI VE SIZI
Yumuşak doku romatizması olan kişilerde lodosun etkisiyle ağrılar, sızılar kendini gösterir. Bu kişilerde ağrılarla birlikte, yorgunluk, başağrısı, sabahları yataktan kalkamamak, ağrılarla uyanmak gibi rahatsızlıklar yaşanır.
SİNİRLİ YAPAR
İnsanlarda var olan depresif ruh halini artırıp, insanları daha depresif, daha huysuz, sinirli yapabilir.
NEFES DARLIĞI
Lodos aynı şekilde, solunum yollarını etkileyip, nefes darlığı, solunum güçlüğü yaratabilir.
HORMONAL YAPI
Kadınlarda ve erkeklerde hormonal yapıyı ve hormonal dengeyi etkileyip, değişik, normal olmayan psikolojik durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
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