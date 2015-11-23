

Trabzon 'da şehrin göbeğindeki bir otelde silah sesleri yükseldi. Otelde kalan iki isim lobide karşılaştı ve tartışma alevlendi. Otelde bir anda silah sesleri yükselince büyük korku ve panik yaşandı.







Trabzon'da şehrin merkezinde bulunan bir otelde çıkan tartışma sonrası silah sesleri duyuldu. Aralarında husumet olduğu tespit edilen F.U. ve K.B otel lobisinde karşılaştı ve tartışmaya başladılar. Bu tartışmanın sonrası silah sesleri yükseldi.







Trabzon'da bir otelde çıkan silah sesleri gerilimi yükseltti. Trabzon'da şehir merkezinde bir otelde çıkan tartışma sonucu lobide havaya iki el ateş açıldı.







Olay saat 22.30 sıralarında Trabzon'un Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan F.U. ve K.B., otel lobisinde karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden K.B., silahını çekerek yere doğru iki el ateş açtı. Kurşunlar sekerek otelin duvarlarına isabet ederken yaralanan olmadı.











Olayın ardından K.B., otel önündeki aracına binerek uzaklaştı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.