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LİYAKATİ YOK SAYIP DEMOKRASİYİ BİR KENARA İTMEK...


LİYAKATİ YOK SAYIP DEMOKRASİYİ BİR KENARA İTMEK...
Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:18
Puan Ver : Liyakati Yok Sayıp Demokrasiyi Bir Kenara İtmek...(0/10)


Kemal Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada:



"Devleti yönetmek yerine 'devlet olma' sevdasına düşmek, liyakati yok sayıp demokrasiyi kenara itmek, bugün yaşadıklarımızın sebebidir. FETÖ üyelerini devlete yerleştirenleri ortaya çıkarmak TBMM'nin temel görevidir. Darbeciler gibi, onlara imkan verenler de yargılanmalıdır. İnsan haklarına aykırı şekilde gazetecileri hapsedip, sanatçıları işinden etmenin terörden farkı yoktur.Antidemokrasiden demokrasi doğmaz. Gazetecileri FETÖ'yü övüyor diyerek tutuklayanlar -gerçek sebep buysa- Meclis kürsüsünde FETÖ'yü övenlere karşı neden sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.



 








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