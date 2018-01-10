LİVERPOOL'UN EFSANE KALECİSİ TOMMY LAWRENCE VEFAT ETTİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da 15 sezon oynayan İskoç kaleci Tommy Lawrence, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da İskoç kaleci Tommy Lawrence, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
LİVERPOL KULÜBÜ AİLESİ VE ARKADAŞLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Liverpool Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, Lawrence'ın vefatı nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
15 SENE LİVERPOOL KALESİNİ KORUDU
1956 yılında Liverpool takımıyla profesyonel kariyerine başlayan İskoç file bekçisi, 1971 yılına kadar İngiliz takımının formasını giydi.
Kaynak: haberinburada
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