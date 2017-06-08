

Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk'in transferinde ısrarcı davranarak Southampton'ın tepkisine neden olan Liverpool, rakibinden ve taraftarlarından özür diledi.



"Merseyside" ekibinden yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin iki kulüp arasında yanlış anlamaya neden olduğu belirtilerek, "Southampton'ın sahibinden, yönetiminden ve taraftarlarından özür dileriz. Southampton'ın tutumuna saygı duyuyoruz ve futbolcuyla artık ilgilenmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Southampton, Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un art arda attığı telefon mesajlarının ardından kulübün izni olmaksızın 25 yaşındaki futbolcuyla Blackpool'da buluştuğunu ileri sürmüş ve Premier Lig yönetiminden Liverpool'un girişimlerini araştırmasını istemişti.







kaynak:sabah