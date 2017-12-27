Liverpool - Swansea maçında kazanan, 5-0'lık skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesi, Anfield'da oynandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Coutinho, 52. ve 66. dakikalarda Firmino, 65. dakikada Alexander-Arnold ile 83. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.

LIVERPOOL PUANINI 38 YAPTI

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 38 yaptı ve Chelsea'nin 4 puan arkasında 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Swansea ise 13 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Leicester'ı konuk edecekken, Swansea ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.

Kaynak: haberinburada