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Liverpool, Swansea City'e gol olup yağdı

LİVERPOOL, SWANSEA CİTY'E GOL OLUP YAĞDI

İngiltere Premier Ligin 20. haftasında Liverpool, Swansea City'i 5-0 mağlup etti.

Tarih : 27 Aralık 2017, 00:20
Puan Ver : Liverpool, Swansea City'e Gol Olup Yağdı(8/10)4

Liverpool - Swansea maçında kazanan, 5-0'lık skorla Liverpool oldu. İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesi, Anfield'da oynandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Coutinho, 52. ve 66. dakikalarda Firmino, 65. dakikada Alexander-Arnold ile 83. dakikada Oxlade-Chamberlain'den geldi.

LIVERPOOL PUANINI 38 YAPTI

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 38 yaptı ve Chelsea'nin 4 puan arkasında 4. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Swansea ise 13 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool evinde Leicester'ı konuk edecekken, Swansea ise deplasmanda Watford'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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