İngiltere Premier Ligin 23. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi.

İLK YARI 1-1 SONUÇLANDI

Alex Oxlade Chamberlain'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool, Leroy Sane'nin 40. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Liverpool rüzgarı esti...

59. dakikada Firmino ile 2-1 öne geçen Kırmızılar, 62'de Mane'nin harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

68. dakikada, kaleci Ederson'un hatasını iyi değerlendiren Mohamed Salah aşırtma bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.

84. dakikada Manchester City, Bernardo Silva ile bir gol daha bularak skoru 4-2 yaptı.

İLKAY'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI

90+2. dakikada Manchester City, 3. golü de buldu. Aguero'nun yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yapan İlkay Gündoğan farkı bire indirdi.

Ancak bu gol Manchester City'e yetmedi, Liverpool mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

Kaynak: haberinburada