LİVERPOOL NEFES KESEN MAÇTA MANCHESTER CİTY'İ 4-3 MAĞLUP ETTİ
Premier Ligde Liverpool, Anfield'da oynanan karşılaşmada Manchester City'i 4-3 mağlup etti.
İngiltere Premier Ligin 23. haftasında Liverpool ile Manchester City, Anfield'da karşı karşıya geldi.
İLK YARI 1-1 SONUÇLANDI
Alex Oxlade Chamberlain'in 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Liverpool, Leroy Sane'nin 40. dakikada kaydettiği gole engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Liverpool rüzgarı esti...
59. dakikada Firmino ile 2-1 öne geçen Kırmızılar, 62'de Mane'nin harika vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.
68. dakikada, kaleci Ederson'un hatasını iyi değerlendiren Mohamed Salah aşırtma bir vuruşla skoru 4-1 yaptı.
84. dakikada Manchester City, Bernardo Silva ile bir gol daha bularak skoru 4-2 yaptı.
İLKAY'IN GOLÜ YETERLİ OLMADI
90+2. dakikada Manchester City, 3. golü de buldu. Aguero'nun yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol edip vuruşunu yapan İlkay Gündoğan farkı bire indirdi.
Ancak bu gol Manchester City'e yetmedi, Liverpool mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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