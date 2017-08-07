LİVERPOOL MENAJERİ JÜRGEN KLOPP, TRABZONSPOR'DAN YUSUF YAZICI'YI İSTİYOR
Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Trabzonspor'da forma giyen ve geleceğin süper yıldızları arasında gösterilen Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna görmek istiyor.
Trabzonspor'da 50. yılda şampiyonluk hedefi koyulurken, geçtiğimiz sezonun parlayan isimlerinden Yusuf Yazıcı için Liverpool iddiası geldi. Ada temsilcinin radarında bulunan Yusuf konusunda bir girişimin olabileceği duyuruldu.
KLOPP'UN TRANSFER GÖZDESİ
İngiliz basınında yer alan özel habere göre, Liverpool'da sürpriz bir transfer hedefi var, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı... Geçen sezon yaptığı çıkışla Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf'un menajer Jürgen Klopp'un radarında olduğu kaydedildi.
Yusuf Yazıcı ile Mesut Özil'in aynı menajere sahip olduğu hatta geçen sezonun sonlarında Arsenal'in gündemine girdiği bildirilirken, Manchester United, Lyon ve PSV'nin de Trabzonspor'un maçlarına birçok kez gözlemci gönderdiği duyuruldu
TRABZON SICAK BAKMIYOR
Trabzonspor bu sezon Yusuf Yazıcı'yı göndermeye sıcak bakmazken, 15 milyon Euro seviyesinde gelebilecek tekliflerin ise değerlendirilebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı
24 MAÇ 6 GOL 8 ASİST
Geçen sezon ağırlıklı olarak 10 numara, merkez orta saha, sağ ve sol açık bölgelerinde 24 lig maçına çıkan Yusuf Yazıcı, bu etapta 6 gol attı, 8 asist yaptı. Aldığı 1792 dakikalık süreye oranla yaptığı bu iş onu önce milli takıma taşıdı sonra da Avrupa devlerinin listesine. İngiltere, Almanya ve İtalya'dan çok önemli takımlar birkaç kez izletti, asıl sınavı ise bu sezon verecek.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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