LİVERPOOL, CENK TOSUN'UN TAKIMINI 85 MİLYONLUK OYUNCUYLA YIKTI!
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Liverpool, Cenk Tosun'un yeni takımı Everton'u 85 milyon euroya transfer ettiği Virgil van Dijk'in attığı golle 2-1 yendi.
İngiltere FA Cup 3. turunda Liverpool ile Everton karşı karşıya geldi.
Cenk Tosun'un yeni takımı Everton, 35. dakikada James Milner'ın penaltıdan kaydettiği golle geriye düştü ve devreye 1-0'lık skorla girildi.
Everton, mücadelenin 67. dakikasında Gylfi Sigurdsson ile skora denge getirdi.
GALİBİYETİ GETİREN GOL YENİ TRANFERDEN GELDİ
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Liverpool'un 85 milyon euroya kadrosuna kattığı stoper Virgil van Dijk çıktı ve Everton sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, Everton'ı eleyerek FA Cup'ta tur atlayan takım oldu.
Kaynak: haberinburada
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