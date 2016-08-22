

SolidEnergy firması tarafından hayat bulan Lityum-metal batarya teknolojisi aynı boyutlardaki Li-Ion batarya karşısında daha fazla kapasite olanağı veriyor.



Akıllı telefonların artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğini birçok kişi artık kabul ediyor. Ve akıllı telefon kullanımımızdaki en büyük sorun olan pil ömrü konusunda ise olan gelişmeler daha fazla yol kat etmiş değil. Ama SolidEnergy tarafından üretilen Lityum-metal bataryalar biraz da olsa buna çare olacak gibi gözüküyor.



Bu yeni geliştirilen Lityum-metal bataryalar halihazırdaki teknolojilere göre aynı boyutlarda olmasına karşın daha fazla kapasite demek oluyor. Buda demek oluyor ki telefonun boyutları aynı kalırken batarya kapasitesi artacak ve kullanıcı az da olsa rahat nefes alacak.



MIT teknoloji enstitüsü mühendisleri tarafından kurulan SolidEneregy bu konuda oldukça fazla bilgi seviyesi ile donanmış durumda. Bu üretilen yeni teknolojide anot olarak grafite yerine lityum-metal alaşımı folyo tercih ediliyor. Ardından katı bir katman ile hem bu folyo hem de sıvı-katı karışımı yanıcı olmayan elektrolit birleşiyor. Böylece ortaya yüzde 20 daha ince bir anot oluşuyor. Firma bu üretimi yapabilmek adına A123 firmasının tesislerini kullanmış.



Yakın gelecekte bu yeni bataryaları akıllı telefonlarımızda görmemiz tüm kullanıcılar için oldukça yararlı olacaktır.



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